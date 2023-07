Ojciec bomby atomowej był traktowany jak zdrajca. "Wciąż czuję na rękach ciepłą krew"

Przez jakiś czas Oppenheimer nie był pewien, czy członkowie zarządu instytutu pozwolą zachować mu stanowisko. Widział, że Strauss chciał, by go z niego usunięto. W lipcu Strauss powiedział FBI, iż, jego zdaniem, ośmiu z trzynastu członków zarządu chce odwołania Oppenheimera, lecz głosowanie w tej sprawie postanowił odłożyć do jesieni, by nie sprawiać wrażenia, że jako przewodniczący kieruje się chęcią osobistej zemsty. Okazało się, że się przeliczył, ponieważ pracownicy naukowi instytutu mieli czas na to, by wystosować list otwarty popierający Oppenheimera. List podpisali wszyscy etatowi pracownicy naukowi. Był to niezwykła demonstracja solidarności z dyrektorem, który przecież przez lata zranił niejedno ego. Strauss musiał się wycofać, a późną jesienią członkowie zarządu przegłosowali pozostawienie Oppenheimera na stanowisku dyrektora. Strauss, zły z powodu porażki, nadal ścierał się z Robertem na spotkaniach zarządu instytutu.