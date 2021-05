"Myślałam, że to żart!". Gdy zobaczyła, co zrobili, pozwała Watykan

Artystka zdziwiła się, że jej dzieło zostało użyte przez Stolicę Apostolską bez jakiejkolwiek zgody i wiedzy autorki. "Nie mogłam w to uwierzyć. Naprawdę myślałam, że to żart"- powiedziała amerykańskiej agencji prasowej. Dyrektor Watykańskiego Biura Filatelistycznego podobno zauważył jej graffiti podczas jazdy na motorowerze. Anegdotę opowiedział magazynowi "Il Mio Papa". Niezrażony trąbiącymi na niego samochodami, zatrzymał się, by od razu sfotografować pracę.