Odessa pełna obaw, ale i nadziei. Mieszkańcy nie zamierzają się poddawać

Tak, głównie z Polski. Docierają do nas ciężarówki, które wjeżdżają przez granicę rumuńską i specjalny "zielony korytarz". Rumuńscy pogranicznicy wiedzą, że takie auta będą przejeżdżać przez granicę – wysyłamy im numery rejestracyjne – więc nie robią żadnych problemów. Kierowcy muszą mocno nadrabiać drogi, ale chętnie to robią. A my próbujemy oddawać im pieniądze za benzynę, bo często płacą z własnej kieszeni. Te dary bardzo cieszą i są bardzo potrzebne. Nie ukrywam, że najlepiej przyjmowane są kamizelki kuloodporne i kaski. Bardzo przydają się też powerbanki czy bielizna termokatywna. Wciąż prowadzę zbiórkę pieniędzy (link) na zakup kolejnych przedmiotów i organizację kolejnych transportów. Zachęcam do wpłacania, to dziś naprawdę bardzo potrzebne i ważne.