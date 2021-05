Oddech, czułość, tolerancja, a może słonina? Czy raczej solidarność, żółć albo poezja? Spolegliwy, głębia czy onegdaj? Które polskie słowo jest najpiękniejsze?

"Jest to jedno z niewielu polskich słów, które ma w sobie tak zwaną geminatę, czyli podwójną spółgłoskę. Przez to ma taki specyficzny charakter. Także kiedy się je wypowiada, kiedy się mówi 'oddech' trzeba wykonać trochę ruchu paszczą i to jest fajne. Ja to bardzo lubię. Zauważyliśmy, jak bardzo ważny jest swobodny oddech, kiedy nam go zabrano, kiedy tak bardzo wielu ludzi nie może samodzielnie oddychać. I w ogóle jakby oddech stał się czymś takim super kluczowym w naszym życiu. Wreszcie zrozumieliśmy, że trzeba oddychać. Dlatego uważam, że słowo oddech powinno być nie tylko najpiękniejszym słowem polskim, ale w ogóle słowem wszystkich nadchodzących lat" – przekonuje Anna Dziewit-Meller