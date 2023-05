O swojej "karierze" w Bollywood Natalia Janoszek pisała w książce. Oto fragmenty

"Jeśli zaś ma tytuł miss, staje się to powodem do dumy producentów filmu, którzy wówczas na każdym kroku chwalą się, że w ich filmie gra właśnie miss. Również w moim przypadku producenci podkreślali to w każdym wywiadzie i we wszelkich materiałach prasowych związanych z filmem [...]. A jeśli jeszcze, tak jak w moim przypadku, ta miss ma jasną karnację, ciemne włosy i ciemną oprawę oczu, do tego tańczy i śpiewa, to już nie posiadają się ze szczęścia, bo ten model perfekcyjnie wpisuje się w to, co jest ich ideałem".