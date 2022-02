O Putinie tylko w kuchni. Jak władca Rosji zastraszył społeczeństwo

Kosztem liberałów gospodarczych Putin wzmocnił przedstawicieli armii, policji, służby bezpieczeństwa, służb specjalnych i wywiadu. Między nimi też dochodzi do spięć. Te różne siły starają się mieć wpływ na Putina, a on rozgrywa te kryzysy na Kremlu jako rozjemca. A jest się o co spierać, bo służby rosyjskie zaliczają sporo wpadek, jak np. niedane otrucie Nawalnego czy Siergieja Skripala w Salisbury.