Nina Majewska-Brown o swojej książce "Z Powstania Do Aushwitz"

Tuż przed ewakuacją obozu Niemcy w okrutny sposób dopuszczali się m.in. swoistej auto selekcji samych więźniów. I właśnie to przytrafiło się siostrom. Do pracującego komanda podjechał ciężarowy samochód, tzw. "buda" z rozkazem powrotu do bloków i propozycją dla tych, które nie czują się na siłach, by pieszo wracać do obozu, że mogą skorzystać z podwózki. Niczego nieświadome, zmęczone kobiety, które się na nią zdecydowały, wbrew nadziei, zamiast na rewir, czyli do obozowego szpitala, trafiały prosto do krematorium. Zosia nie zdołała powstrzymać zdesperowanej siostry, która wsiadła do auta.