Niezrozumiana skandalistka. Sinead O'Connor w szczerej do bólu biografii odsłoniła prawdziwą twarz

W tym z pewnością pomocna będzie lektura "Wspomnień Sinead O’Connor" czytanych w ramach audiobooka z oferty Audioteki przez Olgę Bołądź. Irlandzka wokalistka opowiedziała swoją biografię poprzez historię jej utworów. I tak dowiadujemy się, że pierwsze piosenki zaczęła pisać jako nastolatka, np. wyrażając w "Drink before war" nienawiść wobec dyrektora szkoły, który chciał wybić jej z głowy pasję muzyczną, a jako 14-latka stworzyła poruszające "Take my hand" o aniele śpiewającym umierającemu.