Nieznane szkice Vincenta van Gogha. Schował je miedzy kartami książki

Teraz książka, jak i znalezione w niej wczesne rysunki van Gogha stanowią część wystawy "Here to Stay", którą można oglądać do 12 września 2021. Wśród eksponatów znajdują się także inne prace powiązanych z van Goghiem artystów. Wszystkie trafiły do Muzeum Vincenta Van Gogha w Amsterdamie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.