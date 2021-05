Niejeden bohater przekroczy w „Bieli” granice. Małgorzata Oliwia Sobczak o swoim nowym kryminale

Biel natomiast odwołuje się do śniegu, który pokrywa przestrzeń trzeciego tomu „Kolorów zła”, do sypiącej się kokainy, którą zażywają członkowie mafii, do białej, ascetycznej architektury modernistycznej Gdyni, w której rozgrywa się akcja książki, i przewrotnie również do prostytucji, która jest osią fabularną „Bieli”. Natomiast w kontekście symbolicznym biel oznacza czystość, ciszę, nieskazitelność, duchowość, raj, a zatem to wszystko, czego pragną moi bohaterowie, lecz nigdy tego nie dostają. W „Słowniku symboli” Cirlota wyczytałam, że biały śnieg, który zalega na ziemi, jest „ziemią przemienioną”. Ten trop doskonale się sprawdza w trzecim, tomie „Kolorów”, bo niejeden bohater przekroczy w „Bieli” granice, zarówno te duchowe, jak i społeczne, a przede wszystkim moralne.