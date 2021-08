Nie tylko Kryscina Cimanouska. Represje zmuszają ich do wyjazdu do Polski

Pawieł: Granice Białorusi są właściwie zamknięte, rzekomo ze względu na koronawirusa. Nie wjedziesz ani do Polski, ani nawet na Ukrainę. Można jechać jedynie do pracy albo na studia, inaczej cię nie wypuszczą. Musisz też mieć podstawę, żeby wjechać do Rosji. Więc kombinujesz. Ja mam orzeczoną niepełnosprawność, więc napisaliśmy do szpitala w Moskwie. Szpital wystawił nam zaświadczenie, że jedziemy do Rosji na badania i zarejestrował nas w rosyjskiej bazie. Na tej podstawie wjechaliśmy do Rosji, stamtąd na Ukrainę i dopiero do Polski. Długa droga. A cały dobytek masz w bagażniku.