Nie chciała otwierać puszki Pandory. Królem musiał zostać Karol

Po pierwsze królowa (czy król) nie są bezwolnym elementem brytyjskiego systemu politycznego. Jest częścią establishmentu, ma wpływy. Konstytucja brytyjska jest tak skonstruowana, że wszyscy służą królowi i są dla niego. Jest rząd królewskiej wysokości, urzędnicy królewskiej wysokości i siły zbrojne także. Królowa nie mogła wydać decyzji o wojnie, bo to w jej imieniu miał zrobić minister czy premier. W cotygodniowych audiencjach miała obowiązek doradzać premierowi. Nie mogła zrobić rewolucji, bo gdyby tylko próbowała, to monarchia by się skończyła. Ale to nie oznacza, że królowa nie miała bardzo ważnej roli konstytucyjnej.