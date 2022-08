Natalia LL nie żyje. Awangardowa artystka miała 85 lat

- Natalia LL należy do kanonu sztuki feministycznej. W latach 70. była najbardziej znaną polską współczesną artystką obok Magdaleny Abakanowicz. Jej praca "Sztuka konsumpcyjna" była na okładkach magazynów artystycznych na świecie. Gdyby nie działała w okresie PRL, to byłaby dziś we wszystkich liczących się kolekcjach muzealnych na świecie. Ale i tak można ją znaleźć w kolekcjach muzeów w Nowym Jorku i Paryżu. Jest szanowaną, poważaną artystką - powiedziała Aneta Szyłak w rozmowie z WP w 2019 r.