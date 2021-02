Na strychu znalazł prawdziwy skarb. Przeleżał nieruszony ponad 100 lat

David J. Whitcomb był zwykłym nowojorskim prawnikiem, zanim w amerykańskich mediach zaistniał jako odkrywca skarbu o ogromnej wartości historycznej. Wszystko zaczęło się od kupna nieruchomości w Genevie (miasto w stanie Nowy Jork, ok. 13 tys. mieszkańców). W trzypiętrowym budynku chciał otworzyć nową kancelarię i nie miał pojęcia, że nad trzecim poziomem jest jeszcze zapomniany strych.

Odkrył go zupełnie przypadkiem, gdy wymieniał żarówkę na trzecim piętrze. Sufit wydał mu się podejrzany i po chwili trafił na ukrytą klapę. Kiedy wdrapał się na górę, zaparło mu dech w piersiach.

- Pierwsze, co zobaczyłem, to sterta ramek do zdjęć – mówił Whitcomb. Ramki zrobiły na nim piorunujące wrażenie. Wyglądały jak z przełomu wieków, były złote i lśniące.