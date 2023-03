"My Way". Krystyna Janda - artystka totalna

Styl wypowiedzi Krystyny Jandy w "My Way" oddaje jej osobowość: pełną werwy i marzeń idealistkę, która niekiedy nie radzi sobie z szarą rzeczywistością, ale zawsze szuka sposobu na poradzenie sobie w trudnej sytuacji. Nie boi się też prosić o pomoc, a szczęście do dobrych ludzi wywindowało ją do tego miejsca, w którym jest obecnie. Jak można wnosić z jej monodramu, aktorka bardzo to docenia. Nie mogła więc sprawić sobie oraz fanom lepszego prezentu na 70. urodziny niż tej sztuki.