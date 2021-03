Murzyn może odejść z naszej mowy. Jest nowa rekomendacja Rady Języka Polskiego

Jak informuje ”Rzeczpospolita” dr hab. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego wydał opinię, że słowo "murzyn", które kiedyś miało charakter neutralny, obecnie jest obarczone złymi skojarzeniami i jest już archaiczne. Podkreślał, że słowo to w języku polskim obrosło wyjątkowo silną frazeologią obraźliwą, jak np. określenie ”sto lat za Murzynami’". Jeśli już co używać, to na zasadzie ”historycznego cytatu”.