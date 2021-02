Morderstwa, pobicia, kradzieże. Mroczna działalność prostytutek w dwudziestoleciu międzywojennym

Kulisy powstawania reportażu o prostytutkach. "To nie jest cukierkowy świat"

Jeszcze w 1908 roku Jan Sklepiński, na co dzień mieszkający w Wiedniu, wraz z przyjaciółmi wybrał się na męską wyprawę do Warszawy. W jednym z odwiedzanych lokali zapoznał pewną świetnie tańczącą damę. Noc upływała pod znakiem kolejnych otwieranych butelek szampana oraz ekscesów seksualnych. Poranek okazał się mniej przyjemny, gdy okazało się, że prostytutka zniknęła wraz z trzema tysiącami dolarów.

W 1932 roku Franciszek Kubicki, pragnący zaznać przyjemności cielesnych podczas zwiedzania Warszawy, poznał dwie kobiety, z którymi udał się na obiad do ulokowanego pod Warszawą Wilanowa. Podczas wieczornego spaceru z nowo poznanymi paniami dopadła go senność, a rankiem obudził się w rowie uboższy m.in. o portfel i rewolwer.

Kradzieże to najmniejszego kalibru przestępstwa, które popełniały kobiety lekkich obyczajów. Prostytutki potrafiły posunąć się także do zastraszania i szantażowania swoich klientów.

Kobieta zorientowała się, że ma do czynienia z niedorajdą, i wykorzystała okazję. Zaledwie kilka tygodniu po stosunku zadzwoniła do Stanisława M., by go poinformować, że jest w ciąży i potrzebuje niezwłocznie 30 złotych na wizytę lekarską. Następnie zażądała 80 złotych, potem 120 złotych. Cena za milczenie stale rosła.

Stanisław M. tak obawiał się upublicznienia informacji o skorzystaniu z płatnych usług seksualnych, że przekazywał prostytutce haracz, aż do momentu, kiedy zabrakło mu pieniędzy. Wówczas przestępczyni postanowiła napisać list do sióstr mężczyzny, zawierający groźbę powiadomienia sąsiadów o seksualnych ekscesach ich brata. Siostry M. nie uległy szantażystce i zawiadomiły prokuraturę o złamaniu prawa przez prostytutkę. Policja aresztowała kobietę, a sąd wydał wyrok trzymiesięcznego pozbawienia wolności.

Kradzieże i szantaże to preludium do poważniejszych przestępstw. Panie lekkich obyczajów nie stroniły bowiem od rękoczynów – brały udział zarówno w bijatykach na pięści i paznokcie, jak i tych z użyciem narzędzi.

W 1930 roku w podłódzkim Sulejowie do domu prostytutki Janiny Papiernik wkroczył zalany w sztok Julian Sady, domagając się alkoholu i usług seksualnych. Papiernikówna wraz ze swoim sutenerem chciała pozbyć się nieproszonego gościa. Intruz zaczął stawiać się gospodarzom, co wyprowadziło z równowagi kobietę. Nie namyślając się długo, chwyciła za siekierę i zdzieliła Sadego w głowę. Alfons wyprowadził na zewnątrz nachalnego klienta, obmył go z krwi, a następnie zawiózł do domu. Prostytutce i sutenerowi nie uszło to na sucho – zostali aresztowani, a poszkodowany trafił do szpitala.