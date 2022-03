"Módlmy się, żeby wszystko było dobrze". Polski spektakl o ukraińskiej tragedii

Wszyscy mówią właściwie to samo: że po prostu wracają do domu, bo ktoś go zaatakował. Osoba prowadząca wywiady pyta każdego o to, czy się boi. "Czego mam się bać? Przecież jadę do siebie" - odpowiadają mężczyźni wsiadający do autobusu i jadący na wojnę.