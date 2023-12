Młodzieżowe słowo roku 2023 wybrane. "Jest wyrazem zgody"

Specjalne wyróżnienie otrzymało też określenie oddaje. - "Oddaje" to komentarz o znaczeniu "coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze). W szerszym znaczeniu jest uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To, co oddaje, nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest "fajne" czy "ma dobry vibe" - uzasadnia Marek Łaziński.