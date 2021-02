Czarny czwartek był początkiem dramatu wielu ludzi. Fortuny topniały w zastraszającym tempie

Sekrety Statuy Wolności

Allene przed niesławą uciekła do Nowego Jorku. Ponownie wyszła za mąż. Kiedy jednak bogaty bankier zaczął zbyt mocno przypominać poprzedniego partnera, kobieta zadbała o cichy rozwód we Francji (z dala od amerykańskiej prasy, której bywała już bohaterką) i środki na dalsze dostatnie życie. Wydawało się, że Allene spadła na cztery łapy i zostanie na dłużej w Europie, jednak największy krach gospodarczy zweryfikował jej plany (o czym opowiada poniższy obszerny cytat).

Fragment książki Annejet van der Zijl, "Amerykańska księżniczka. Prawdziwa historia Kopciuszka", wydawnictwa Znak Horyzont:

W dniu, który przeszedł do historii jako Czarny Czwartek, 24 października, kursy akcji gwałtownie spadły, pociągając za sobą wszystko i wszystkich. Zrozpaczeni inwestorzy próbowali sprzedawać gońcom całe pakiety akcji za grosze, wyparowywały kompletne fortuny, a dziesiątki zdesperowanych bankierów wyskakiwało z okien swoich przestronnych biur na spotkanie śmierci.

Amerykańską kolonię w Paryżu ogarnęły strach i zdumienie. Większość ekspariantów wsiadła na pierwszy statek do domu, żeby ratować to, co jeszcze uratować się dało. Jeśli nie mogli już uzyskać gotówki potrzebnej na podróż, próbowali sprzedawać swoje francuskie majątki choćby za bezcen – w efekcie zamieszczając wymowne ogłoszenia w prasie poświęconej nieruchomościom: