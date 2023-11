Miłość do książek – droga do sukcesu Twojego dziecka

Czas spędzony RAZEM

– Wspólne czytanie to czas, kiedy buduje się szczególna więź – mówi Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. – Gdy rodzic czyta, dziecko czuje się wyjątkowe, bo wie, że obok niego jest osoba, która poświęca mu czas i uwagę. To chwile wspólnego śmiechu, wzruszenia i refleksji. Niekiedy lektura książki jest okazją do rozmów o trudnych tematach, na które w codziennym natłoku spraw nie wystarcza czasu. Opowieści mogą działać terapeutycznie i pomóc rozwiązać dziecku trapiące je problemy. Podczas czytania rodzic nie tylko opowiada, ale także słucha, co daje dziecku poczucie, że jest ważne i kochane. Emocje towarzyszące lekturze tworzą unikalne wspomnienia, które później stają się częścią rodzinnej tradycji. Książki, które nam czytano w dzieciństwie, chcemy przeczytać swoim dzieciom – dodaje Dariusz Jaworski.