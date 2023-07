Milan Kundera: Geniusz to nie półbóg świecący z piedestału

Jednocześnie Kundera twardo stąpał po ziemi. Wręcz do bólu. W jego powieściach nie brakuje filozoficznych rozważań, jednak niemal zawsze dotyczą one codzienności, tego, co namacalne. O miłości mówił na przykładach, które spotykają każdego z nas. O rozterkach dotyczących wierności ideom – również. Zachwycały go rzeczy, które na co dzień pomijamy, nie zauważając nawet ich istnienia. Kundera potrafił na ich podstawie tworzyć przemyślenia, które zostają w umyśle na długo po odłożeniu kolejnej książki.