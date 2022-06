Michał Marszał: Samymi memami się tej władzy nie obali

Trochę zależy od tego, ile środków uda się zebrać. Ale myślę o zbudowaniu zespołu i wyruszeniu w Polskę. Znam to ze swojej praktyki dziennikarskiej: trzeba jechać do ludzi, rozmawiać z nimi, słuchać, co mają do powiedzenia, przedstawiać im inny punkt widzenia. Wyobrażam to sobie np. tak, żeby namówić kilka osób ze środowiska LGBT, pojechać do którejś z gmin, która wydała uchwałę o strefie wolnej od LGBT i urządzić tam spotkanie. Jestem pewien, że mieszkańcy takich miejsc nigdy nie widzieli kogoś, kto otwarcie mówi, że jest gejem, nie mieli okazji porozmawiać z kimś takim. To może zmienić ich podejście. Myślę, że takie spotkania, takie konfrontacje, są bardzo potrzebne.