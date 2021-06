Miały leczyć szkorbut, a dały światu kolejną zarazę. Który owoc skusił sycylijskich mafiozów?

Kiedy nic się nie zmieniło, doktor Galati udał się do ministra spraw wewnętrznych. Jego upór przyczynił się do przeprowadzenia dokładnej kontroli i choć również ona nie doprowadziła ostatecznie do wszczęcia postępowania, w trakcie tego procesu stało się jasne, że doktor nie ma do czynienia z jakimiś pojedynczymi złodziejaszkami. Galati trafił na ślad ogromnej grupy przestępczej. W ciągu kilkudziesięciu lat od zjednoczenia Włoch w latach sześćdziesiątych XIX wieku aż do początku XX wieku mafia zdołała rozrosnąć się z miejscowego gangu w potężną organizację, która maczała palce we wszystkim.