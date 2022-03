Miała popierać wypaczone wyobrażenia nazistów. List pochwalny o Hitlerze okazał się fałszywką

W maju Selma dostała list od duńskiej pisarki walczącej o prawa człowieka, Karin Michaëlis, w którym ta prosi, by Lagerlöf napisała protest przeciwko prześladowaniom w Niemczech, nawet jeśli miałoby ją to kosztować utratę niemieckiego rynku. Selma Lagerlöf była bez wątpienia świetnie poinformowana o tym, co się dzieje w Niemczech, ale na razie powstrzymała się od jakichkolwiek działań i nie napisała protestu.