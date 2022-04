Miała 8 lat, gdy w domu wybuchła bomba. Marine Le Pen kontynuuje walkę swego ojca

Marine Le Pen kojarzy się także bardzo mocno z polityką antyimigracyjną i antyislamską. "Imigranci zniszczą Francję" – mówiła przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego, która na okładce swojej pierwszej książki zamieściła zdjęcie na tle oceanu. Jak zauważył "The New Yorker", Le Pen wpatrzona w zburzone fale to z jednej strony nawiązanie do jej dzieciństwa w nadmorskiej Bretanii, z drugiej zaś obraz ksenofobicznej działaczki, która obiecuje powstrzymać fale cudzoziemców.