Miał 23 lata i biuro nad sklepem obuwniczym. Dziś jest miliarderem, z którym liczą się wszyscy

Na szczęście nie przeczuwają, jakie to będzie trudne zadanie, bo wtedy być może nigdy by się go nie podjęli. Słysząc słowo "darmowy", większość szefów wytwórni płytowych będzie kręcić głową z niedowierzaniem. Założyciele Spotify nigdy wcześniej nie negocjowali umów licencyjnych. Nie wiedzą, na jaki opór trafią przed cyfrową dystrybucją muzyki w ogóle, a w szczególności przed technologią peer-to-peer. Ale trzy rzeczy przemawiają na ich korzyść. Jedna z nich to doświadczenie i duże pieniądze Martina Lorentzona. Druga to jasna wizja Daniela Eka, trzecia to możliwości Andreasa Ehna, który jest w stanie ściągnąć do Spotify najlepszych szwedzkich inżynierów.