Mąż obwiniał ją o śmierć ich córeczki. Trudne wspomnienia Magdy Gessler

Śmierć Anny Wandy wywołała w nim olbrzymie poczucie niesprawiedliwości. Nie umiał pogodzić się z tym, że niewinne maleństwo może tak po prostu umrzeć. Dlatego zaczął szukać winnych. A ja byłam najbliżej… To był obłęd. Patrzył na mnie w milczeniu, z ogromnym smutkiem i żalem, a ja odnosiłam wrażenie, że oskarża mnie, że nie dość zawzięcie walczyłam o życie naszego dziecka. Tak strasznie pragnął córki, tak bardzo przywiązał się do niej podczas jazdy do szpitala, że uwierzył idiotycznej katolickiej propagandzie, która obciążała odpowiedzialnością za życie dziecka matkę. Nie trafiały do niego nawet argumenty lekarzy, jakby całkiem zapomniał, jak czułam się od samego początku ciąży. Z biegiem czasu urosło w nim przekonanie, że mała zmarła, bo bardziej dbałam o swoje życie niż jej. To nic, że hiszpańscy doktorzy przez sześć tygodni utrzymywali przy życiu dziecko w moim łonie pozbawionym wód płodowych. To nic, że z racji tego przeklętego zakrzepu nasza córka była po prostu nie do uratowania. Volkhart nigdy wprawdzie nie zarzucił mi tego głośno, ale chyba uwierzył, że winę za tę tragedię ponoszę tylko ja, mimo że przez półtora miesiąca balansowałam przecież na granicy życia i śmierci. Volkhart postąpił wobec mnie bardzo niesprawiedliwie, ale mimo wszystko nie potrafiłam mieć do niego żalu. Był autentycznie załamany, całkowicie zrozpaczony, nie potrafił ocenić tego, co się stało, w racjonalny sposób. Widziałam, że bardzo cierpi, i żadne wyjaśnienia czy argumenty po prostu nie mogły do niego trafić. Oddaliliśmy się od siebie, byliśmy dwojgiem ludzi, którzy karmią się tylko swoim bólem i nie umieją dostrzec niczego poza nim.