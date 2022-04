Margaret Collins: "czarna wdowa" gangsterów. Niejednego wysłała na tamten świat

Margaret Collins, urodzona w 1900 roku, przybyła do Chicago jako dwudziestoparolatka. Miasto właśnie zyskiwało sobie sławę mafijnej stolicy Ameryki. Po wprowadzeniu w 1919 roku prohibicji na niespotykaną skalę rozwinął się tu nielegalny handel alkoholem. Jak podaje Dominic Candeloro, autor pracy "Chicago’s Italians. A Survey of the Ethnic Factor", był to również jeden z tych ośrodków, które najboleśniej odczuły problem masowej imigracji.