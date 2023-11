Makłowicz opisał ludzi w termach. Mówi o "cudzie odrodzenia"

Dziennikarz i podróżnik ripostował, że jego wypowiedź została wyrwana z kontekstu (odnosiło się to do programu "Bake Off: Ale ciacho!") i wykorzystana bez jego wiedzy. Niedługo później informował swoich fanów, że cykl "Makłowicz w podróży" nie będzie już realizowany we współpracy z TVP. "To oznacza, że po prawie dwudziestu latach me programy niebawem znikną z anteny telewizji publicznej, a niektóre nakręcone już premierowe odcinki nie zostaną przez nią kupione i wyemitowane" - pisał w mediach społecznościowych.