Magdalena Adamowicz: za późno na obronę demokracji

W czasie debaty, która obyła się we środę w ECS, Magdalena Adamowicz dała pesymistyczną wizję przyszłości demokracji w Polsce: - Demokracja jest bezbronna wobec manipulacji, dezinformacji i mowy nienawiści. Za późno na jej obronę, bo to jest jak wirus HIV.

- Co możemy zrobić, żeby zawrócić destrukcję demokracji w Polsce? Jesteśmy poddawani inżynierii społecznej za pomocą manipulacji, dezinformacji, fake newsów i mowy nienawiści - diagnozowała wdowa po prezydencie Gdańska.

- No cóż, demokracji nie da się obronić, demokracja jest bezbronna wobec inżynierii społecznej. Nie przesadzam. Jest za późno na obronę, bo to jest jak wirus HIV - stawia niewesołą diagnozę Adamowicz.

- W imię walki z korupcją, w imię reformy sądownictwa, rozmontowuje się demokrację. Nikt kart do głosowania nie fałszuje. Suweren tego chce, więc autokraci mają legitymację demokratyczną. Demokracje nie upadają teraz za pomocą zamachów stanu i wprowadzenia stanu wojennego. Demokracja zagrożona jest przez autokratów, którzy zdobywają władzę w sposób demokratyczny.

Adamowicz wyjaśniła że później stosowane są manipulacja, kłamstwa, oszczerstwa, dezinformacja i mowa nienawiści. A wyborcy stają się niejako partyzantami, którzy bronią Polski przed "komuchami, złodziejami i ludźmi z układu", którzy "chcą odebrać mi moje 500 plus".

Adamowicz: kochajmy się

Co więc możemy więc w tej sytuacji robić?

- Tylko to może nam pomóc. Musimy zwalczać celowe dzielenie społeczeństwa. Spróbujmy strategii zasypywania rowów i pojednania. Nie możemy rozniecać nienawiści. Im więcej nienawiści, tym łatwej łamać kolejne zasady demokracji. Z nienawiścią może wygrać tylko dobroć i miłość. Kochajmy się, bo tylko miłość i pojednanie mogą nas zjednoczyć i obronić demokrację.

Wdowa po prezydencie Gdańska mówiła dalej, jak tego szacunku do innych nauczyć obywateli.

- Duża jest w tym rola rodziców, nauczycieli i księży. Nienawiścią nie można odpowiadać na nienawiść, uczmy więc dzieci i młodzież innych wzorców. Edukacja jest najważniejsza. Poza tym trzeba zmieniać prawo. Pytanie, jak wpisać moje prawo do wolności od mowy nienawiści nie ograniczając jednocześnie wolności słowa innych? Bo mój mąż nie żyje, ale my, jego rodzina, jesteśmy ofiarami mowy nienawiści. My wymagamy pomocy psychologicznej. Ale wiele osób nie wytrzymuje i popełnia samobójstwa.