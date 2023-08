Ludzie, których nikt nie kontroluje, a wręcz mało kto wie, o ich istnieniu. Obracają miliardami

Rzeczywiście, przemysł wydobywczy jest w dużej mierze kontrolowany przez przedsiębiorstwa państwowe, a czasem - przejmowany przez wielkie firmy z międzynarodowym kapitałem, ale trzeba zwrócić uwagę, że w większości przypadków to nie one zajmują się sprzedażą pozyskiwanych bogactw konsumentom. Wolą raczej zdać się na pośredników, którzy sprzedają je kolejnym pośrednikom, albo klientom detalicznym. To właśnie oni dbają o to, żeby podaż zaspokajała popyt. Jest tylko kilka wyjątków od tej zasady - zdarza się, że państwowe firmy sprzedają produkt klientom, tak jest np. w przypadku Asudi Aramco, państwowego koncernu naftowego Arabii Saudyjskiej.