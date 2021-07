Ludmiła i Władimir Putinowie. Małżeństwo, które on kontrolował, a ona zakończyła

Tak rozpoczął się ich romans i Luda zaczęła latać do Wołodii. Ich trwające ponad trzy lata randkowanie, jak na radzieckie obyczaje, było bardzo długie. Po latach prezydentowa doszła do wniosku, że w ten sposób wybranek po prostu ją sprawdzał, testował na wszelkie sposoby jej cierpliwość, starając się wyczuć, na co może sobie pozwolić w ich relacji.