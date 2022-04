Zaskakująca decyzja Rosji. Przedziwna zmiana w obwodzie kaliningradzkim

Jego zdaniem, w Rosji trwa "deukrainizacja", czyli wymazywanie odniesień do wolnej Ukrainy. Najlepszy przykład to polecenie dla redaktorów rosyjskiego wydawnictwa edukacyjnego Proswieszczienie, by usuwali z podręczników wszelkie wzmianki o państwie ukraińskim. Taki prikaz mieli otrzymać podczas poufnego spotkania z kierownictwem wydawnictwa.