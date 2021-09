Lot MH370. Co rząd utrzymywał w tajemnicy, pozwalając na teorie spiskowe?

Innym przykładem jest 1,1 tys. kilogramów baterii litowo-jonowych, które załadowano do samolotu linii Malaysia. Wiele osób interesuje się tym, czy ten bardzo łatwopalny ładunek mógł przyczynić się do katastrofy. Palety baterii do radiotelefonów Motorola nie zostały zadeklarowane jako towar niebezpieczny, ponieważ Malezyjczycy powiedzieli, że spełnili wymagania międzynarodowych wytycznych dla bezpiecznego transportu takich towarów. Ale czy tak było? A o co chodzi z dziwnie dużą ilością mangostanów przewożonych w tranzycie do Chin? W ładowni umieszczono jakieś pięć ton tych tropikalnych owoców. Niezależnie od tego, jak są smakowite i jak duży apetyt na nie mają Chińczycy, to wyjątkowo duża pozycja na liście, ponieważ niewielki, wtórny sezon owocowania w Malezji, trwający od listopada do lutego, właśnie się kończył.