Literacki noblista doradcą speców od sztucznej inteligencji? Tak, to możliwe

To pytanie wisiało w powietrzu od dawna: a co jeśli nasze uczucia, ambicje czy pragnienia da się skopiować?

Ishiguro idzie w nieco innym kierunku. Klara nie jest jedynie humanoidem, który uczy się i dopasowuje do zachowań swojej ludzkiej przyjaciółki poprzez obserwację. To, co staje się jej wartością, to fakt, że odkrywa świat powoli, gromadzi wspomnienia, segreguje pamięć o zdarzeniach. Rozpoznaje i próbuje zrozumieć emocje innych. Czy w razie czego może zastąpić człowieka? Być jego przedłużeniem? Kontynuacją?