Kultowy artysta, niezwykła biografia!

Wojciech Młynarski urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie. Od najmniejszych lat miał styczność z szeroko pojętą kulturą. Nie bez znaczenia dla jego drogi ,,poetyckiej’’ były powiązania muzyczne, którymi poszczycić się mogła znaczna część rodziny. Choć Wojciech Młynarski debiutował na scenie studenckiego kabaretu Hybrydy, szybko porzucił to kameralne miejsce, by wypłynąć na szerokie wody: tworzył dla najbardziej znanych warszawskich kabaretów powojennych (Dudek, Dreszczowiec, U Lopka, Owca), zdobywał nagrody i popularność na festiwalu w Opolu, występował ze swoimi recitalami niezliczoną ilość razy – zarówno w kraju, jak i zagranicą, współtworzył spektakle teatralne i musicale, tłumaczył piosenki francuskie (Brela, Brassensa, Piaf). Jego piosenki śpiewali najwybitniejsi piosenkarze i aktorzy, jak Kalina Jędrusik, Piotr Machalica, Michał Bajor, Krystyna Janda, Irena Santor czy Hanna Banaszak. "Wojciech Młynarski wniósł do polskiej piosenki nowego ducha, świeży dowcip i inteligencję. Kontynuował dzieła swych mistrzów – Hemara, Tuwima, Gałczyńskiego, Przybory... Właśnie dlatego w siermiężnych czasach, prawie debiutant, zapełnił dwa razy jednego dnia Salę Kongresową... Pokolenie aspirujące do estrady może uczyć się od niego wirtuozerii językowej, sympatii dla publiczności, operowania czasem i napięciem na scenie. Profesjonalizmu, pracowitości, i tego, że zawsze warto mieć wypastowane buty, inne niż do chodzenia na co dzień. I donkiszoterii" – powiedział o twórczości ojca Jan Emil Młynarski.