Ku szczęściu. Moja droga do spełnienia i wewnętrznego spokoju - Anna Wendzikowska

Czy można się wyrwać z tego wyścigu szczurów? Czy można być szczęśliwym bez wymarzonego domu lub samochodu? Czy można przestać gonić za złudnymi wyobrażeniami o szczęściu? Jak zwolnić tempo i rozsmakować się w życiu? Na te pytania stara się odpowiedzieć Anna Wendzikowska w książce Ku szczęściu. Moja droga do spełnienia i wewnętrznego spokoju. Wielu czytelników zna zapewne autorkę jako dziennikarkę i aktorkę, kobietę odnoszącą sukcesy na polu zawodowym. Jednak zapłaciła ona wysoką cenę na ten okupiony nieustanną gonitwą sukces i teraz dzieli się z nami swoją historią. Po to, by ostrzec czytelnika przed powtórzeniem jej błędów, a także by – w niektórych przypadkach – zmusić do ocknięcia się, rozejrzenia dookoła i zmiany życiowej ścieżki. A wszystko to, by być szczęśliwym człowiekiem, by to szczęście odnaleźć w sobie.