Książę Harry napisał do dzieci w żałobie. Łzy same napływają do oczu

Książę Harry napisał przedmowę do książki dla dzieci, które zostały osierocone podczas pandemii koronawirusa. W tekście nawiązał do swoich osobistych przeżyć z dzieciństwa. Opisał uczucia po tragicznej śmierci księżnej Diany.

Książę Sussex stworzył poruszającą przedmowę książki skierowanej do dzieci, które w wyniku pandemii COVID straciły rodzica i zmagają się z żałobą. Książka "Hospital by the Hill" ("Szpital na Wzgórzu") została napisana przez Chrisa Connaughtona, pisarza i aktora prowadzącego także warsztaty dla dzieci.

Zilustrowała ją Fay Troote, która ma doświadczenie w obrazowaniu świata emocji. Wcześniej artystka zrealizowała m. in. serię ilustracji badających uczucia niepokoju, straty i samotności. A także stworzyła książkę opisującą uczucie żalu.

"Hospital by the Hill" to historia dziecka, którego mama podczas pandemii pracowała w szpitalu i umarła. Główny bohater uczy się radzić sobie ze stratą bliskiej osoby. W przedmowie książę Harry, który sam przeżył śmierć rodzica w wieku 12 lat, napisał:

"Kiedy byłem małym chłopcem, straciłem mamę. W tamtym czasie nie chciałem w to wierzyć, ani zaakceptować, a to pozostawiło we mnie wielką dziurę. Wiem, jak się czujesz i chcę cię zapewnić, że z czasem ta dziura zostanie wypełniona tak wielką miłością i wsparciem. Wszyscy radzimy sobie ze stratą w inny sposób, ale kiedy rodzic idzie do nieba, powiedziano mi, że ich duch, ich miłość i wspomnienia o nim nie. Są zawsze z tobą i możesz ich trzymać na zawsze. Uważam, że to prawda".

Książę Sussex dodał także: "Możesz czuć się samotny, smutny, zły, możesz czuć się źle. To uczucie minie. I złożę ci obietnicę - poczujesz się lepiej i silniej, kiedy będziesz gotowy, aby porozmawiać o tym, jak się przez to czujesz".

W Wielkiej Brytanii książka "Hospital by the Hill" będzie bezpłatnie rozdawana dzieciom i młodzieży, które w wyniku pandemii straciły kogoś z bliskich. Ma pomóc pogodzić się z własnymi uczuciami. Pretekstem do jej wydania są obchody Narodowego Dnia Refleksji. Taki tytuł otrzymał 23 marca, na pamiątkę rozpoczęcia lockdownu na Wyspach. W pierwszą rocznicę ogłoszono też minutę ciszy, która pozwoli uczcić pamięć wszystkich osób zmarłych na skutek COVID-19.

Materiały prasowe Hospital By The Hill Źródło: Materiały prasowe