Krystyna Janda celebrowała 70. urodziny. Ale jak! "My way" robi wrażenie

Jedna z nich głosiła nawet, że na piątkowej premierze spektaklu dyplomowego w warszawskiej Akademii Teatralnej nie było zbyt wielu osób spośród wykładowców - poszły do Teatru Polonia. To właśnie tam Krystyna Janda świętowała swoje siedemdziesięciolecie w sposób, jaki wydaje się najbardziej pasować do aktorki tak mocno realizującej się na scenie - zagrała najnowszy monodram we własnej reżyserii, autobiograficzne przedstawienie zatytułowane "My Way".