Koronawius. Czy książka z 2006 r. przewidziała epidemię? Autor komentuje

Koronawirus. Max Brooks, autor książki "World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników", mówi, że między jego powieścią a epidemią koronawirusa jest niestety kilka punktów stycznych.

"To nie koniec świata, ale musimy podejść do tego poważnie, stłumić rozprzestrzenianie się wirusa i pokierować zasobami rządu i przemysłu, aby leczyć i pracować nad szczepionką. Jako obywatele musimy robić to, na co mamy wpływ: myć ręce, unikać tłumów, i na miłość Boską – zostać w domu, jeśli jesteśmy chorzy. Nie możemy myśleć: "czy mogę się zarazić?", ale "kogo mogę zarazić?". Mamy siłę, aby temu wszystkiemu zaradzić, ale trzeba podejmować właściwe decyzje".