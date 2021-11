Kompromitacja Kowalskiego. Co na to ekspertka od języka polskiego? "Namawiałabym do studiowania słownika"

To głównie wykrzywianie znaczeń poszczególnych wyrazów i zwrotów, odwoływanie się do stereotypów, budowanie ostrych opozycji typu: czarne-białe. To wszystko słyszymy na co dzień z ust polityków i polityczek. Manipulowanie słowami to często stosowany przez nich zabieg. Nierzadko również nadaje się, "wstrzykuje" ocenę słowom do tej pory neutralnym, jak demokracja czy elita. Bardzo wyrazisty – i smutny – jest przykład słowa "uchodźca", przez wieki neutralnego lub wręcz budzącego dobre skojarzenia.