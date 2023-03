"Kobiety same się okaleczają, żeby usunąć ciążę". Aborcja w Polsce to piekło

Z drugiej strony rozmawiałam też z kobietami, które usunęły płody z letalnymi wadami, przeszły żałobę, a potem z powodzeniem zaszły w kolejną ciążę i teraz mają zdrowe dzieci. I są szczęśliwe. To najlepsze dowody, że argumenty przeciwników aborcji są wyssane z palca. To nie jest tak, jak twierdzą, że zawsze prowadzi ona do depresji, z której nie da się podnieść do końca życia. To bzdury nie poparte naukowo, wpędzające ludzi w trudnej sytuacji w jeszcze większą traumę. Ale zrobię tu wyraźne zastrzeżenie. W mojej książce są też rozmowy z rodzinami, które świadomie zdecydowały się kontynuować ciąże i absolutnie swojej decyzji nie żałują. Dla nich moment pożegnania, odchodzenia dziecka na ich rękach, był trudny, ale ważny. Był też w jakimś sensie piękny i przepełniony miłością. Oni tak to czują. Ja to szanuję, podobnie jak szanuję odczucia tych, którzy myślą dokładnie odwrotnie. O to w tym wszystkim chodzi. Dlatego moim zdaniem ta książka jest tak ważna. Gdy po przeczytaniu jednego rozdziału wydaje ci się, że już wszystko wiesz, przeczytasz kolejny i zrozumiesz, że tak naprawdę nie wiesz nic. Nie rozumiem tego, dlaczego politycy czy sędziowie trybunału konstytucyjnego mają zapędy, by decydować o czyiś sumieniach, o tym, co jest dobre, a co złe. Ja takich zapędów nie mam. Jesteśmy różni, różnie czujemy, podejmujemy różne decyzje. Marzy mi się, żebyśmy żyli w świecie, który to rozumie.