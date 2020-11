Kim są Julki z Twittera i czy jutro to one będą nam mówić, jak żyć?

Mam dwadzieścia lat i radykalne poglądy

Kim są Julki? To młode osoby, urodzone na przełomie wieków: w drugiej połowie lat 90. i w pierwszych latach kolejnej dekady. Określenie wzięło się stąd, że Julia była w tamtym czasie jednym z najczęściej nadawanych imion dziewczęcych. To pokolenie wychowywane w świecie, który z każdym rokiem zdominowany był coraz bardziej przez internet, a tym samym miało nieograniczony dostęp do debat, które się tam odbywały, do tematów, które go rozpalały.