Kiedyś rozśmieszał do łez. Dziś John Cleese uczy kreatywności

Spośród wielu badań i przykładów, na które powołuje się Cleese, jeden jest wyjątkowo obrazowy. Dotyczy architektów, którzy muszę kreatywność łączyć z dużą wiedzą praktyczną. Tych naprawdę pomysłowych od niekreatywnych różnią dwie rzeczy. Po pierwsze, kreatywni potrafią się bawić. Po drugie, odkładają decyzję (nie pracę) co do ostatecznego kształtu projektu do końca, sprawdzając wiele możliwych wariantów. Często na ten najlepszy wpadają tuż przed terminem oddania projektu.