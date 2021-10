Karolina Pisarek napisała autobiografię. Radzi, jak żyć i spełniać marzenia

Książka Karoliny Pisarek jest wyraźnie dostosowana do potrzeb tych nieczytających. Ale co właściwie skłoniło modelkę do spisania autobiografii w wieku 22 lat (zaczęła 1,5 roku temu)? W "Dzień Dobry TVN" tłumaczyła, że miało to związek z pandemią i lockdownem. - Pomyślałam o tym, że chciałabym się otworzyć przed światem. Dodać otuchy młodym dziewczynom, kobietom, które jakby również gdzieś tam są zagubione – mówiła autorka.