Kandydat z mroczną przeszłością. Nieletni chłopcy, maczety i dziecięca pornografia

Gruchnęła ostatnio wiadomość, że do wyścigu o fotel prezydenta USA dołączył (po raz kolejny) Kanye West . Teraz okazuje się, że jest jeszcze jeden konkurent dla Donalda Trumpa i Joe Bidena - Brock Pierce. Były dziecięcy aktor, gwiazdka filmu "Potężne Kaczory" zapewnia, że jest jedyną nadzieją na odbudowanie Ameryki. Trzeba jednak wiedzieć, co Pierce ma na swoim koncie.

Kariera Pierce'a zaczęła się bardzo szybko. Był bobasem, gdy rodzice zabierali go na plany telewizyjnych reklam. Jego pierwszą konkretną pracą był udział w filmie "Potężne Kaczory" z 1992 roku. To historia prawnika, którego przyłapano na jeździe pod wpływem alkoholu. Został skazany na prace społeczne, które polegały na trenowaniu drużyny hokejowej - Potężnych Kaczorów.

Domorośli milionerzy

Pierce dołączył do Marca Collinsa-Rectora i Chada Shackleya, i założył Digital Entertainment Network (DEN). Jak na końcówkę lat 90. to był nowatorski projekt. Panowie zajmowali się multimediami. Chcieli tworzyć kontent wideo dla młodych widzów, stworzyć niszę dla nastolatków, szukających swojego miejsca w rozwijającym się internecie.

Seksskandal z udziałem nieletnich

Inna ofiara - Alexander Burton (aktor, grał Pyro w "X-Menach") - twierdził, że wszyscy trzej mężczyźni zmuszali go do picia alkoholu, brania narkotyków, a następnie molestowali go. Jeszcze inny mężczyzna zeznał, że po tym, jak był wykorzystywany seksualnie przez trio przyjaciół, chciał odebrać sobie życie. Zdążył napisać krótki list. "Nie mogę tak dalej. Pozwoliłem im traktować się jak seks-zabawkę" - pisał. List odkryto, zanim podjął samobójczą próbę.

Maczety, broń i dziecięca pornografia

Śledczy znaleźli w domu broń (w tym maczety) i tysiące zdjęć dziecięcej pornografii. Pierce i Shackley utrzymywali, że o niczym nie wiedzieli. Byli dużo młodsi od Collinsa-Rectora, szybko wypuszczono ich na wolność. Za to ich kolegę na ponad rok wsadzono do hiszpańskiego więzienia, by po tym czasie odesłać go do USA.