Jest szansa na rozwiązanie zagadkowej śmierci Człowieka z Somerton

Mężczyzna mógł mieć 40-45 lat i wyglądał na typowego Anglosasa. Gdy go odnaleziono, leżał w dość naturalnej pozie, jakby wypoczywał. Za uchem miał schowanego papierosa. Znaleziono przy nim także bilet kolejowy z Adelajdy do oddalonego o 30 minut jazdy Henley Beach, miejski bilet autobusowy, amerykański grzebień z aluminium, gumę do żucia, zapałki i paczkę dość drogich papierosów.