Jak przetrwać w strefie wojny? Ważne porady dla każdego

Przy ograniczonej ilości ciepła warto gromadzić się w jednym pomieszczeniu. Oczywiście trzeba tu zachować zdrowy rozsądek i jeśli w jednym mieszkaniu przebywa naprawdę dużo ludzi, nie sposób zmieścić się w jednym pokoju. Mimo to trzeba pamiętać o tym, by zużywać jak najmniej paliwa do osiągnięcia komfortu cieplnego. Na noc warto zasłonić okna, dzięki czemu mniej ciepła opuści budynek przez szyby. Osłanianie okien sprzyja ukryciu się przed nieproszonymi gośćmi. Dla pewności zarygluj też drzwi od mieszkania - w nocy ktoś może próbować się włamać, by cię ograbić.