Jacek Tacik: "Ta władza nie lubi Żyda"

Tak. Prof. Engelking, prof. Jan Grabowski, prof. Jan Gross. Do tego PiS-owi podpadło np. Muzeum Żydów Polskich POLIN za wystawę o marcu 1968 roku "Obcy w domu". Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił przy okazji tamtej wystawy, że "robi się aluzje czy sugestie, że to była czystka polska dokonana na Żydach. Polacy nie mieli wtedy nic do powiedzenia".